Роспотребнадзор назвал наиболее популярные штаммы коронавируса в России

Глава "Роспотребнадзора" Анна Попова назвала штаммы, выявленные в России. Большинство случаев, 70 процентов - британский штамм, 34% - индийский и 6% - южноафриканский, сказала она на на Петербургском международном экономическом форуме..

"На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, - это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% - это британский, 24% - индийский и 6% - южноафриканский штамм из 1 068 изолятов",- отметила Попова на брифинге ПМЭФ.

За последние сутки в России выявлен 8832 случай заболевания коронавирусом. Из них 2842 - в Москве, 828 - в Санкт-Петербурге, 761 - в Подмосковье. На Чукотке не выявлен ни один случай заражения. В Еврейской автономной области обнаружили один случай, в Ненецком округе - два. Всего за время пандемии коронавирусом в России заразились 5 млн человек.