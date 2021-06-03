Кудрин сообщил о перспективах введения базового дохода в России

Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, выразил уверенность глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.

"Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", сказал он, отметив, что видит в этом новую роль государства.

Далее глава Счетной палаты России напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, предпринимал шаги для того, чтобы государство выполняло только функции определения правил и поддерживало тех, кому это действительно нужно.