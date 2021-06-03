Хабиб подпишет контракт с "Легион-Динамо"

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов перейдет в махачкалинский "Легион-Динамо", который выступает в ПФЛ, сообщает Eurostavka.ru.

По данным портала, Нурмагомедов договорился о подписании контракта с президентом клуба, экс-футболистом "Терека" и "Анжи" Шамилем Лахияловым. Сумму в графе "зарплата" впишет сам Хабиб.

Ранее Лахиялов отреагировал на видео из Instagram Хабиба, где тот обводит вратаря и забивает гол.

"В связи с последним заявлением Хабиба Нурмагомедова на своей странице в Instagram в ближайшее время в срочном порядке соберемся на собрание учредителей ФК Легион-Динамо". На повестке дня: задача и цель на сезон-2021/22 — выход в первый дивизион (для мотивации). Подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой Хабиб", – написал Лахиялов.