Песков рассказал о планах Путина на прямую линию

Российский президент Владимир Путин в текущем году проведет традиционную прямую линию с населением, сообщил в кулуарах ПМЭФ его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будет, [подготовка] идет", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос о сроках он заявил, что прямая линия пройдет "в этом году".

Напомним, в прошлом году традиционная прямая линия не проводилась, ее элементы вошли в большую декабрьскую пресс-конференцию.