Почти все озимые пришли в норму на Ставрополье

На сегодняшний день уже около 90% посевов озимых на Ставрополье находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, хотя в прошлом году аграрный комплекс региона серьезно пострадал из-за заморозков и засухи, заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе интервью на Петербургском международном экономическом форуме.

"Состояние посевов значительно лучше, чем в прошлом году. Прошли осадки, удалось избежать почвенной засухи, влаги - достаточно. Однако не исключаем, что может произойти атмосферная засуха. То есть пока прогнозы строить рано, но в целом 90% посевов зерновых сегодня находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", - цитирует его "Интерфакс".

Политик уточнил, что год назад ситуация была значительно хуже: в апреле посевы на 200 тыс га погибли из-за засухи и заморозков.

Кроме того, состояние озимых существенно улучшилось по сравнению с началом января: тогда Владимиров заявил о том, что взошла только половина посевов, лишь пятая часть всех всходов была в удовлетворительном состоянии, так что ситуация была критической.