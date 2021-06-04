Кто такие дагестанские ополченцы

Почти 22 года прошло с того времени, как 7 августа 1999 года сотни боевиков под командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба вторглись в Ботлихский район Дагестана со стороны Чечни. 9 августа Госсовет Республики Дагестан издал постановление №138, призвав развернуть активную работу по формированию отрядов самообороны и разрешив мирным гражданам вооружаться. На призыв откликнулись тысячи. Вооружались кто чем мог.

В сентябре общими усилиями федеральных войск, сотрудников МВД и ополченцев боевиков удалось отбросить обратно на территорию Чечни. Первыми на пути бандитов встали мирные жители. До подхода федеральных войск они защищали свои дома и аулы. Сформированное местное ополчение несло караульную службу в тылу и с энтузиазмом отлавливало боевиков на своей территории.

Дагестанские добровольцы добились серьезных успехов на передовой. Так, в Казбековский район бандформирования проникнуть не смогли, встретившись с отрядом бывшего учителя математики. Село Верхнее Годобери отстаивала горстка бойцов во главе с местным ветераном Афганистана, сумев продержаться до подхода федеральных войск с артиллерией. Отряд Муртазали Казаналипова изгнал боевиков из района и своими отважными действиями обеспечил успех боя. Однако сам Казаналипов попал под снайперский огонь. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

Сельский учитель из села Шодрода Абдула Хамидов первым вступил в бой с террористами. Когда боевики вошли в его селение, Абдулла открыл огонь из автомата, спрятавшись во дворе своего дома. Моджахеды, один из которых получил ранение в ногу, окружили дом и схватили Хамидова. Они не стали бивать учителя, а только спросили: "Зачем ты стрелял в своего брата"? "Шариатским судом" было вынесено наказание: раненый Хамидовым человек должен, выписавшись из больницы в Грозном, должен приехать и тоже прострелить учителю ногу. Однако тот человек не стал возвращаться в Ботлихский район, чтобы привести в исполнение "приговор".

Известна также история юноши из села Ансалта Хаджимурата Курахмаева. Когда боевики вошли в его село, парень попытался войти к ним в доверие, а ночью, взяв автомат одного из боевиков, убил четверых бандитов. Однако после этого сам Хаджимуратбыл расстрелян боевиками на месте. Указом президента Ельцина, Курахмаеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

В ополченцы записывались даже школьники. Конечно, в прямых столкновениях они участие не принимали. Их отправляли в горы, помогать старшим: носить еду и рыть окопы. Учили и стрелять, хотя мальчишки готовы были сражаться хоть булыжниками. Одним из таких был учащийся махчкалинской школы Расул Муминов. Во время вторжения банды Басаева и Хаттаба в Дагестан он принимал участие в боевых действиях. "Помню, что после обстрелов "Градами" оставшиеся в живых бандиты шли к нашим позициям и сдавались в плен. После боев мы ходили на их позиции и собирали оружие и боеприпасы. Там я видел много убитых боевиков, среди них были даже негры", - рассказывал Расул.

Женщины также внесли свой вклад в разгром бандформирований. Они кормили ополченцев и солдат. Известный ныне военный журналист Денис Мокрушин, а тогда наводчик БМП, вспоминал: "Из домов километра за полтора по полю к нам бежали женщины с только что испеченными лепешками, с сыром, с фруктами. Чтобы хоть как-то помочь тем, кто их приехал защищать, выразить благодарность". За время боев в Дагестане в августе—сентябре 1999 года погибло 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных жителей. По различным оценкам, было ликвидировано 2—2,5 тыс. боевиков.