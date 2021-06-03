Иран: Новые переговоры по ядерной сделке окажутся последними

Глава иранской делегации на переговорах в Вене по ядерной сделке Аббас Арагчи отметил, что новый этап встречи с представителями стран "пятёрки" может оказаться последним.

"По логике, следующий раунд [переговоров] должен стать последним, - цитирует его агентство ISNA. - Мне кажется, что мы еще на некотором расстоянии от заключения соглашения, но, конечно, мы недалеки от этого". При этом он отметил, что "предсказать исход переговоров на 100% нельзя", - цитирует его ТАСС.

Напомним, с начала апреля в австрийской столице проходят заседания Совместной комиссии Ирана и стран "пятерки" (РФ, ФРГ, Великобритания, КНР и Франция) с целью решения практических вопросов для возобновления "ядерной сделки". Работа ведется на уровне экспертов. В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) США должны снять санкции с Ирана, а Тегеран отказывается от разработки ядерной бомбы. При Дональде Трампе Вашингтон вышел из сделки, и сейчас страны Европы и Россия хотят вернуть США в СВПД.