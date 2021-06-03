Украина хочет присутствовать на переговорах США и Германии по "Северному потоку-2"

Представители Киева должны присутствовать за столом переговоров между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2", такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Welt.

По его словам, этот проект "бьет Украину в самое сердце": в первую очередь с точки зрения безопасности, а также с точки зрения экономики.

"Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", - цитирует дипломата РИА Новости.

Посол сказал, что США и ФРГ достигнут соглашения "за счет Украины", то будет катастрофа - для взаимного доверия.