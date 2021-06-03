Нарышкин: против России и Беларуси используются элементы гибридной войны

Россия и Беларусь не будут мириться с действиями Запада, применяющего элементы гибридной войны против суверенитета обоих государств, заявил в четверг журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

"Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" - очень мягкий", - сказал он по итогам совместной коллеги СВР РФ и КГБ Беларуси.

Нарышкин оценил политику Запада "по-настоящему агрессивными действиями, направленными против суверенитета двух государств". "Конечно, мы с этим мириться не будем", - заверил он, передает ТАСС.