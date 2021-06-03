Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание избранному президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю его избрания на должность.
"Уважаемый господин Герцог, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост 11-го Президента Государства Израиль. Нынешний уровень азербайджано-израильских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении между нашими народами, вызывает удовлетворение", - говорится в поздравительном послании.
Далее азербайджанский лидер выразил уверенность в успешном продолжении развития двусторонних отношений "во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества".
"Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на высоком посту на благо дружественного народа Израиля", - заключил Ильхам Алиев.
Вестник Кавказа
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