Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание избранному президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю его избрания на должность.

"Уважаемый господин Герцог, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост 11-го Президента Государства Израиль. Нынешний уровень азербайджано-израильских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении между нашими народами, вызывает удовлетворение", - говорится в поздравительном послании.

Далее азербайджанский лидер выразил уверенность в успешном продолжении развития двусторонних отношений "во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества".

"Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на высоком посту на благо дружественного народа Израиля", - заключил Ильхам Алиев.