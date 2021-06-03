КамАЗ влетел во двор частного дома при ДТП в Алматы

ДТП с грузовиком произошло в Алматы. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Авария случилась примерно в 13.00 (10.00 мск) на пересечении улиц Енисейская и Папанина. Как рассказали очевидцы, водитель Kia Rio ехал по улице Енисейская в восточном направлении. Приближаясь к пересечению с улицей Папанина, он не увидел или проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где по главной дороге в этот момент двигался грузовик КамАЗ.

Его водитель пытался не допустить столкновения, но не сумел. От удара он потерял управление, и транспортное средство по инерции снесло два железных забора частных домов, повредило газовую трубу и остановилось лишь заехав во двор, где в этот момент никого не было

В результате пострадал только водитель грузовика, он был госпитализирован в ближайшую больницу.

Идет расследование.