Власти Ингушетии не допустят усиления конфликта из-за обстрела активистов "Антилирики"

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии займется предотвращением конфликта в связи с ранением двух сотрудников антинаркотического движения, заявил замглавы ведомства Гилани Паров.

"Градус недовольства местных жителей произошедшими событиями очень высок. Мы видим свою задачу в недопущении дальнейшей эскалации событий, локализации конфликта. Люди просили наказать виновных. Миннац, правоохранители и старейшины свою работу сделают, сейчас важно не поддаваться эмоциям", - сказал Паров.

Он отметил, что ведомство совместно с органами разбирается в обстоятельствах инцидента для привлечения к ответственности виновных в рамках закона.

Напомним, что 1 июня в Малгобеке водитель "Лады Приора" обстрелял двух мужчин, которые решили досмотреть машину на предмет наличия в ней наркотических веществ. Пострадавшие были доставлены в Малгобекскую больницу. Полиция задержала стрелка и изъяла пистолет.