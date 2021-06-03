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Грузинские оппозиционеры объединились в "Группу реформы Шарля Мишеля"

Грузинские оппозиционеры объединились в &quot;Группу реформы Шарля Мишеля&quot;

В грузинском парламенте появилась новая фракция от оппозиции под названием "Группа реформы Шарля Мишеля".

Фракция объединит три отдельные оппозиционные партии и независимых депутатов. В нее вошел экс-глава партии "Единое Национальное движение", бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, заявила руководитель новой группы Хатуна Самнидзе.

Вашадзе покинул ЕНД в декабре 2020 года по причине разногласий в тактике, выбранной большинством руководства партии без консультации с членами организации.

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Вестник Кавказа

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