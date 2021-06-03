Нетаньяху теряет Израиль. Что дальше?

В Израиле близится к концу длившийся почти три года политический кризис. Одной из партий - а именно "Еш Атид" Яира Лапида наконец-то удалось договориться о коалиции. Лидер оппозиции Лапид сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что может формировать правящую коалицию.

"Это правительство будет работать для всех граждан Израиля, тех, кто голосовал за него, и тех, кто не голосовал. Оно сделает все, чтобы объединить израильское общество", - сказал он на днях.

Формирование коалиции стало возможным благодаря согласию лидера партии "Новые правые" Нафтали Беннета. Примечательно, что Беннет – выходец из партии "Ликуд", возглавляемой действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он основал свою партию незадолго до мартовских выборов. Беннет согласился на правящую коалицию без включения в нее "Ликуда".

Главными отличительными особенностями нового правительства станут:

Отсутствие в ней "Ликуда" и правившего 12 лет Нетаньяху;

Дележка поста премьера: первые два года будет править Беннет, последние два года - Лапид;

Коалиция не монолитная, состоит из восьми партий, начиная левыми и заканчивая правыми. В их числе центристы из "Кахоль-лаван" Бенни Ганца (он останется министром обороны), левые из партии "Мерец", лево-центристская лейбористская партия, а также националисты из партии "Наш дом Израиль" экс-министра обороны Авигдора Либермана и правые из "Новая надежда";

Впервые в правящей коалиции Израиля окажется арабская партия - Объединенный арабский список (ОАС).

Сложная коалиция

На пути к созданию и функционированию правительства есть ряд препятствий. Во-первых, коалицию партии Лапида и ряда других партий еще предстоит одобрить парламенту страны (Кнессету). Это займет от 7 до 12 дней. А во-вторых, даже если она будет создана, эксперты сомневаются в ее жизнеспособности. Например, одна из ключевых тем – это Палестина. Если националисты отрицают ее права на Иерусалим и оправдывают строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, то ОАС настаивает на создании Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме и критикует строительство поселений.

Заведующий отделом Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис полагает, что сформированная коалиция может быстро распасться. "Этому правительству будет крайне тяжело работать. Оно нестабильное. Честно говоря, не уверен, что оно просуществует долго", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Обозреватель Al Jazeera Хода Абдель-Хамид отмечает, что у коалиции лишь один общий интерес - отправить в отставку Нетаньяху. "Это альянс между восемью партиями, от левых до правых, от защитников незаконной поселенческой деятельности и экспансии до сторонников решения по принципу двух государств, так что на самом деле у этих политиков нет ничего общего за исключением желания изгнать Нетаньяху", - говорит он.

О трудностях функционирования коалиции предупреждает и бывший министр юстиции Йоси Бейлин: "Ситуации, при которой восемь средних и малых партий образуют коалицию, никогда не было. Это будет нелегко. Нетаньяху все еще здесь".

Изменения во внешней политике?

Смена правительства нередко сопряжена с изменениями не только во внутренней политике, но и во внешней. Израиль традиционно поддерживает тесные отношения с США. С Россией у Тель-Авива партнерство. С недавних пор Израиль сближается с арабскими странами и добился признания себя как государства со стороны ОАЭ, Бахрейна и Марокко. Стоит ли ожидать изменений на этом направлении?

Дмитрий Марьясис считает, что серьезных перемен в дипломатии Тель-Авива ждать не стоит. "Существенных изменений во внешней политике Израиля относительно региональных и внешних игроков не будет. Риторика чуть-чуть поменяется. Но принципиальных изменений ни в отношении США, ни России не будет", - сказал он.

Обозреватель Washington Post Мириам Бергер отмечает, что союзник Лапида по коалиции и будущий премьер министр Беннет - первый религиозный глава правительства в стране. Она напоминает о том, что политик призывал к оккупации Западного берега и называл арабов Израиля "пятой колонной". Продавливание линии на строительство новых поселений и аннексию палестинских территорий может вызвать протест у администрации Джо Байдена и новых арабских союзников Тель-Авива. Однако наличие множества партий и интересов внутри коалиции может притормозить "ястребиный" настрой Беннета по Палестине, прогнозирует Бергер. В ноябре 2020 года он заявил, что сейчас нужно концентрироваться на борьбе с пандемией и экономических проблемах, а не на вопросах палестинского государства и строительства поселений.

Долгий кризис

Политический кризис в Израиле длится с конца 2019 года. В стране уже четыре раза проходили парламентские выборы. Однако каждый раз Кнессет самораспускался, потому что "Ликуду" не хватало голосов, чтобы взять большинство, и партия Нетаньяху не могла договориться о коалиции с другими партиями. Кризис затянулся еще и из-за пандемии, когда не желавшие сотрудничать с Нетаньяху политики были вынуждены пойти на временный союз ради борьбы с коронавирусом.

На последних выборах в марте 2021 года "Ликуд" набрал больше очков, чем другие партии. Однако 30 голосов оказалось слишком мало для формирования правительства в 120-местном Кнессете. Ривлин поручил Нетаньяху провести коалиционные переговоры, но премьер-министр не успел в установленный 28-дневный срок и 5 мая вернул мандат на формирование коалиции президенту. Мандат был передан Лапиду.

Судебные разбирательства против Нетаньяху

Поражение для Нетаньяху означает не только конец самого долгого премьерства в истории Израиля (с 31 марта 2009 года), но создает и риск заработать тюремный срок. Действующего премьер-министра обвиняют по ряду уголовных обвинений: в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. После того, как Нетаньяху потеряет свой пост, он больше не сможет продавливать законы, гарантирующие ему неприкосновенность, а также потеряет контроль над решениями Минюста.

Однако Дмитрий Марьясис считает, что отставка Нетаньяху еще не гарантирует для него тюремного заключения: "Будет ли уголовный срок у Нетаньяху, мы не знаем. Это будет решать израильская юстиция. И это не так зависит от того, является он премьер-министром или нет. Сейчас говорить про это невозможно".