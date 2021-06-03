Замглавы Минобороны РФ предупредил о новой холодной войне

Страны мира втягиваются в новую холодную войну, предупредил замминистра обороны России Александр Фомин в интервью RT, отвечая на вопрос о самых серьезных вызовах и угрозах для безопасности.

"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих, притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник", - сказал он.

Замглавы Минобороны предупредил о систематическом уничтожении уже сложившейся системы международных отношений и действующей архитектуры безопасности. По его словам, принижается значение международных организаций в качестве инструментов коллективного принятия решений, связанных с безопасностью.

Фомин пояснил, что вместо международного права, на котором в течение нескольких десятилетий базировалась мировая и региональная стабильность, участникам глобального сообщества навязывается определенный порядок, держащийся на правилах, неизвестно кем предложенных, ни в каком документе не зафиксированных и поддержанных только теми, кто является авторами этого порядка.

"В-третьих, появляются принципиально новые виды вооружений, коренным образом меняющие расклад сил в современном мире, а вооруженное противоборство проникает в новые и новые сферы - в космос и киберпространство, вследствие чего, конечно же, происходит изменение принципов и методов ведения войны", - добавил замминистра.

Он уточнил, что все эти вопросы будут подниматься на IX Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня.