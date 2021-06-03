Энотуризм по-крымски: всемирно известные тяжеловесы и новички отрасли

Энотуризм или винный туризм - особый вид отдыха, который получил распространение относительно недавно - в начале XXI века. По всему миру винодельни не только создают уникальные вина и борются за первые места на международных конкурсах, но и предлагают своим посетителям обширный спектр услуг, чтобы порадовать как и эстетов-визуалов, так и гурманов-ценителей хорошего отдыха.

Не последнее место энотуризм занимает и в России, в том числе, благодаря винодельням Краснодарского края и Крыма. В этой статье мы расскажем о крымских винных производствах, известных на весь мир и о новых современных винодельнях, и попытаемся ответить на вопрос, почему Крым занимает далеко не последнее место в мире по энотуризму.

История виноделия в Крыму началась, когда на полуострове процветали древнегреческие поселения: первые винокурни были созданы греками на территории Херсонеса. В средние века, во времена генуэзских колоний традиция была продолжена, отрасль процветала и приносила значительную прибыль. В османский период, правда, деятельность виноделов не поощрялась, учитывая религиозные запреты в исламе, но тем не менее налог на виноделие не взимался, в результате чего производство удалось сохранить. После присоединения Крыма к России виноделию начинает уделяться особое внимание, благодаря благоприятным климатическим условиям на полуострове и традициям отрасли, восходящим к древним грекам. Итак, если вы оказались в Крыму, обязательно найдите время, чтобы насладиться энотуризмом. Ниже перечислены как старейшие винодельческие заводы, так и современные производства, которые точно заслуживают вашего внимания.

Дом шампанских вин ”Новый свет”

Наиболее известное в мире крымское винодельческое предприятие расположено в поселке Новый Свет в юго-восточной части полуострова. Завод был основан в 1878 году князем Львом Голицыным, производство вина ведется классическим французским методом шампанизации. На всемирной выставке 1900 года игристое вино, произведенное на заводе, получило первый приз, обойдя конкурентов из Шампани. Завод предлагает экскурсии для посетителей с дегустацией, в ходе которой можно узнать о том, как предприятие приобрело всемирную славу, кто был князь Лев Голицын, и почему Франция негодовала, когда на рынке вин появился конкурент.

Комбинат ”Массандра”

Уникальное производство на Южном берегу Крыма. В 1998 году коллекция вин ”Массандры” попала в Книгу рекордов Гиннесса. Своим возникновением Массандровский завод также обязан князю Льву Голицыну, который настоял на строительстве нового предприятия. В 1898 году на энологической карте Крыма появилось новое уникальное предприятие, а также удивительной красоты архитектурный объект, причем настолько прочный, что пережил землетрясение 1927 года без повреждений. Сегодня посетители винзавода ”Массандра” имеют возможность побывать на территории Главного подвала и ознакомиться с историей предприятия, благодаря деятельности которого к концу XIX века практически все французские вина в Российской империи были заменены местными.

Завод марочных вин ”Коктебель”

Промышленное виноделие в поселке Коктебель, расположенном у подножия потухшего вулкана Кара-Даг, началось в 1879 году, когда ученый-офтальмолог Эдуард Юнге купил землю и переехал туда с семьей. В 1883 году на склонах местных холмов он заложил виноградные плантации, которые впоследствии составили основу винодельческого хозяйства ”Коктебель”. Уникальные для Крыма подвалы винзавода были созданы в середине XX века специалистами московского Метростроя. Символом завода ”Коктебель” стало крепленое вино - мадера, а гордостью энотеки - 18 бутылок мадеры из первого послевоенного урожая 1944 года.

Хозяйство Alma Valley

Расположенный в Бахчисарайском районе ультрасовременный завод был построен в 2013 году при участии швейцарских специалистов. Но уже в 2018 году на международном конкурсе в Лондоне (International Wine& Spirit Competition) вино Alma Valley получило три медали. В винном погребе завода круглосуточно играет классическая музыка, а само здание завораживает оригинальной архитектурой. Помимо традиционных экскурсии и дегустации винзавод проводит винные пикники и мастер-классы.

Winepark

Очередная и при том масштабная энотуристическая локация в Крыму появилась буквально в прошлом месяце. Концепция парково-архитектурного комплекса в селе Оползневое недалеко от Ялты была разработана итальянским архитектором Марко Казамонти на основе его проекта, реализованного ранее в Тоскане. Парк расположен на территории площадью более 30 гектаров и включает в себя центр винных открытый, виноградник, фруктовый сад, оливковую аллею, парящий мост, пекарню и т.д. Винотека парка насчитывает более 36 тыс. видов вин со всей планеты. В винном баре вино посетителям наливает специальный робот-сомелье. По словам создателей Winepark винный парк уникальное место не только для Крыма, но и для всего мира.

Если вы энотурист со стажем или только открываете для себя этот вид отдыха, Крым - отличное место, чтобы порадовать себя и узнать массу интересного.