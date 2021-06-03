МИД России: переговоры по послевоенному урегулированию в Карабахе проходят каждый день

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что работа для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе проводится ежедневно.

Она отметила, что консультации и переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении проходят каждый день. "Колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе, так и в постострой фазе конфликта", - сказала Захарова в интервью МИЦ "Известия".

Она подчеркнула, что речь идет о политических, дипломатических и личных усилиях руководства страны. По ее словам, роль российских миротворцев, которые "вкладывают силы, душу и умения" для выправления ситуации, невозможно переоценить.