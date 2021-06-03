Заместители Лаврова и Байрамова провели политические консультации
Политические консультации были проведены сегодня между министерствами иностранных дел России и Азербайджана, об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Делегации во главе с замглавы МИД РФ Андреем Руденко и заместителем министра иностранных дел АР Халафом Халафовым обсудили в первую очередь вопросы двустороннего стратегического партнерства.
Дипломаты также произвели обмен мнениями о текущей ситуации и недавних процессах в регионе, передает АЗЕРТАДЖ.
На политконсультациях стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Вестник Кавказа
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