Ставрополье определилось с объектами благоустройства на 2022 год

В Ставропольском крае завершилось голосование за объекты благоустройства на 2022 год, сообщили в Министерстве дорожного хозяйства.

Уточняется, что участниками голосования стали почти 400 тысяч жителей края.

Список победителей будет назван через несколько дней, однако уже сегодня есть явные лидеры – в Ипатовском округе большинство жителей выбрали для благоустройства городской сквер по улице Орджоникидзе, в Туркменском округе – Сиреневую аллею в селе Летняя Ставка, в Пятигорске – лесопарковую зону в поселке Свободы.