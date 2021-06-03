Главная » Новости

Ставрополье определилось с объектами благоустройства на 2022 год

Ставрополье определилось с объектами благоустройства на 2022 год

В Ставропольском крае завершилось голосование за объекты благоустройства на 2022 год, сообщили в Министерстве дорожного хозяйства.

Уточняется, что участниками голосования стали почти 400 тысяч жителей края.

Список победителей будет назван через несколько дней, однако уже сегодня есть явные лидеры – в Ипатовском округе большинство жителей выбрали для благоустройства городской сквер по улице Орджоникидзе, в Туркменском округе – Сиреневую аллею в селе Летняя Ставка, в Пятигорске – лесопарковую зону в поселке Свободы.

995 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!