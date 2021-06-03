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Новак ответил экологам, требующим остановить "Северный поток-2"

Новак ответил экологам, требующим остановить &quot;Северный поток-2&quot;

Требования германских экологов приостановить строительство газопровода "Северный поток-2" не более, чем "хайп", выразила уверенность вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, цель подобных заявлений непонятна. "Мне кажется, что это либо хайп, либо связано с политическими интересами", - заявил сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее он выразил надежду на то, что Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2" уже в этом году.

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Вестник Кавказа

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