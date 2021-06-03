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СМИ: число сделанных прививок от COVID-19 в мире превысило два миллиарда

СМИ: число сделанных прививок от COVID-19 в мире превысило два миллиарда

Более двух млрд прививок от коронавирусной инфекции сделали в мире. Больше половины пришлись на Китай, США и Индию, сообщают подсчеты ТАСС на базе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

В настоящее время в мире сделано 2,002 млрд противокоронавирусных прививок, из них свыше 700 млн приходятся на Китай, более 220 млн - на Индию.

В США число введенных доз вакцин приблизилось к 300 млн. Ранее президент страны Джо Байден заявил, что первую дозу противокоронавирусного препарата получили 63% взрослых граждан Америки.

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Вестник Кавказа

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