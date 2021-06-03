Найдена самая большая арендная квартира на Северном Кавказе

Самая большая арендная квартира на Северном Кавказе сдается по проспекту Петра I в Махачкале. Об этом сообщает сайт объявлений о продаже и недвижимости ЦИАН.

Съемная двухуровневая квартира с "ковровым" паркетом и "ампирной" имеет площадь 260,0 кв м. Она относится к одной из лучших локаций в городе. Цена за данный объект составляет 25 тыс рублей в месяц.

На втором месте расположилась квартира в восьмиэтажном доме на бульваре генерала Еромолова в Ставрополе. Площадь данного объекта составляет 256,5 кв м, а цена – 80 тыс рублей. Тройку замыкают апартаменты в Грозном с площадью 176 кв м. Четырехкомнатная квартира по улице Сайханова сдается за 40 тыс рублей.