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Стало известно, кто исполняет обязанности главы МИД Армении

Стало известно, кто исполняет обязанности главы МИД Армении

В пресс-службе МИД Армении рассказали, кто в данный момент исполняет обязанности главы ведомства.

"Обязанности министра иностранных дел выполняет замминистра, дольше других занимающий эту должность", - цитирует ее ответ на соответствующий запрос "Арменпресс".

В министерстве добавили, что на сегодня все заместители главы МИД продолжают выполнять свои функции.

Напомним, бывший министр Ара Айвазян подал заявление об отставке 27 мая, а 31 об уходе заявили его зам Гагик Галачян и пресс-секретарь Анна Нагдалян.

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Вестник Кавказа

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