Россия готова продолжить поставки "Спутника V" в Сирию

Россия готова поставить в Сирию дополнительную партию российской вакцины "Спутник V" в случае необходимости, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Конечно, поставки [вакцины "Спутник V"] в Сирию были. Я думаю, что они будут еще, если у Дамаска появится такая нужда", - сказал он на полях ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины поступила в САР в четверг.