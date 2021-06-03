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Россия готова продолжить поставки "Спутника V" в Сирию

Россия готова продолжить поставки &quot;Спутника V&quot; в Сирию

Россия готова поставить в Сирию дополнительную партию российской вакцины "Спутник V" в случае необходимости, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Конечно, поставки [вакцины "Спутник V"] в Сирию были. Я думаю, что они будут еще, если у Дамаска появится такая нужда", - сказал он на полях ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины поступила в САР в четверг.

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Вестник Кавказа

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