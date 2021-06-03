Несколько десятков магазинов "Магнит" появятся в Ингушетии

Власти Ингушетии подписали соглашение с сетью магазинов "Магнит", в соответствии с которым в регионе будут открыто 40 торговых точек.

Соглашение было закопчено главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президентом, гендиректором розничной сети "Магнит" Яном Дюннингом.

В ближайшие три годы, благодаря реализации проекта, в республике будут трудоустроены более 300 человек. "В этом году "Магнит" планирует открыть 14 магазинов – в форматах «у дома», "Магнит косметик" и дискаунтеры "Моя цена", сообщили в пресс-службе главы региона.

В дальнейшем в регионе планируется также открытие супермаркета или гипермаркета.