Снег выпал в Сочи

На сочинском курорте "Роза Хутор" выпал снег. Об этом сообщила глава пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

"В первые дни лета на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал снег. Необычное явление метеорологи объяснили высоким малоподвижным циклоном с центром над Крымским полуостровом и атмосферными фронтами, связанными с ним. Толщина снежного покрова на отметке Роза Пик на высоте 2 320 м над уровнем моря утром 3 июня составила 4 см", - приводит слова главы пресс-службы ТАСС.

Снег лежит вплоть до отметки 1,9 тыс м над уровнем моря. По словам синоптика горнолыжного курорта Адриана Коротеева, данное явление редкое, так как если снег выпадает в начале июня, то он сразу растает.