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Названо число пострадавших в пожаре на НПЗ в Тегеране

Названо число пострадавших в пожаре на НПЗ в Тегеране

Одиннадцать человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране, рассказал глава МЧС Пейман Сабериан.

"Четверо из них были отправлены больницы, а семь получили медицинскую помощь на месте", - приводит его слова ISNA.

Напомним, пожар на одной из аварийных линий газа на заводе начался накануне. Глава по общественным связям НПЗ Шакер Хафаи сообщил, что версия саботажа как причины ЧП не рассматривается. По факту возгорания будет возбуждено уголовное дело.

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Вестник Кавказа

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