Кардиологи центра Бакулева проведут прием детей в Кабардино-Балкарии

Врачи московского Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева прибыли в Кабардино-Балкарию для проведения консультаций больных детей. В случае необходимости дети будут направляться на высокотехнологичное лечение, сообщили в республиканском Минздраве.

Уточняется, что прием будет проводиться в Нальчике в течение трех жней. "Специалисты Бакулевского центра во главе с профессором Константином Шаталовым отберут детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, а также проконтролируют состояние детей, которым ранее были выполнены операции", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Instagram.

Сегодня пройдет осмотр пациентов, прикрепленных к детской поликлинике № 1 Нальчика, 4 и 5 июня консультации будут проводиться в Республиканской детской клинической больнице.