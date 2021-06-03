Турция упростила правила въезда, в том числе - для россиян

Руководство Турции с 1 июня упростило въезд для граждан ряда стран, в том числе России: теперь россиянам, вакцинированным от коронавируса, не нужно предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста, а непривитым будет достаточно справки об экспресс-тесте на антигены. Такое сообщение распространила авиакомпания Turkish Airlines.

По новым правилам, прибывающие в Турцию из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки, а также люди, посещавшие эти страны в последние две недели, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, в Турции им также придется провести 14 дней на карантине. Гости из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура должны будут предъявить справку с ПЦР-тестом.

"Прибывающим не из вышеперечисленных стран (в том числе, России) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, если они не болели коронавирусом и не прививались. Тест должен быть проведен не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до 6 лет справка не нужна", - цитирует сообщение авиакомпании "Интерфакс".

Кроме того, теперь возможна альтернатива: желающие могут предоставить справку с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены к коронавирусу, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

А привитым (в том числе и "Спутником V") туристам понадобится лишь сертификат о полной вакцинации или справка об антителах после заболевания, перенесенного в течение последних шести месяцев.

Вдобавок ко всему вышеперечисленному, въезжающих в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на ковид.

Всем прибывающим в страну надо также заранее заполнить анкету для въезда.