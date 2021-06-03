В России появится интернет для школьников

В России может появиться "белый интернет" для школьников, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Создается так называемый "белый интернет" для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание", - сказал он во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме

В этой связи глава ведомства отметил, что специалисты при создании "белого интернета" ориентируются не на запрет, а на расширение возможностей, которые дает цифровая образовательная среда. Кравцов отметил, что здесь можно будет смотреть фильмы, посещать музеи и театры.

В то же время он отметил, что содержание "белого интернета" будет "соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", передает РИА Новости.