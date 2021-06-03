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Боксер Аветисян напал на девушку в Москве

Боксер Аветисян напал на девушку в Москве

Спортсмен Арутюн Аветисян избил девушку в Москве, сообщает Telegram-канал "112".

В федерации бокса России уже заявили, что по данному инциденту начата проверка.

"Федерация бокса России проводит проверку по данному происшествию. Мы всегда осуждали насилие, а также любое применение силы вне ринга. По итогам проверки Федерация бокса России вынесет свое решение в адрес данного боксера", - говорится в сообщении организации.

Стоит отметить, что Аветисян является профессиональным боксером, на счету которого 13 побед и ни одного поражения.

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    Вестник Кавказа

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