"Чернобыль" Данилы Козловского вышел на Netflix

Кинолента "Чернобыль" доступна пользователям американского стримингового видеосервиса Netflix. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский в своем Instagram.

"С сегодняшнего дня наш с Данилой Козловским "Чернобыль" доступен в России на Netflix", - написал он.

Продюсер подчеркнул, что фильм "Чернобыль" вышел как мировая премьера, что означает, что картина будет доступна пользователям Netflix из разных стран.

"До сегодняшнего дня из художественных фильмов так вышли лишь два - "Серебряные коньки" и "Майор Гром". Сегодня к ним присоединился "Чернобыль", - отметил Роднянский.

Он также добавил, что фильм продан независимым дистрибуторам для проката в кинотеатрах стран Латинской Америки и Балтии, Республики Корея, Японии, Испании, на Тайване, в кинотеатрах всех немецко- и франкоязычных стран, США и Китая. Помимо этого, в Китае картина будет доступна и в одном из крупных онлайн-кинотеатров страны с аудиторией в 339 млн подписчиков.