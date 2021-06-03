ФНБ России избавится от доллара

Россия за месяц полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния, рассказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, ведомство, как и Центробанк, решило уменьшить вложения средств ФНБ в долларовые активы. "Сегодня у нас по структуре порядка 35% - вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - приводит слова министра ТАСС.

Силуанов уточнил, что в результате в евро будет вложено 40%, в юани - 30%, в золото - 20%, а в британские фунты и японские иены - по 5%. Вложения в доллары будут замещены увеличением на 5% вложений в евро, золото и юань, пояснил глава Минфина.