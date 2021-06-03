Азербайджанский скрипач-виртуоз выступил на фестивале победителей в Петербурге

Заслуженный артист Азербайджана скрипач Эльвин Годжа Ганиев выступил на XXV международного фестиваля "Музыкальный Олимп", участниками которого были только победители международных конкурсов.

В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича Эльвин исполнил произведения Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта и Шарля Гуно.

За дирижерским пультом был обладатель первой премии международного конкурса дирижёров имени cэра Георга Шолти в Германии Валентин Урюпин из России.

"Для меня было честью выступать на этом концерте. Все прошло великолепно", - сказал Ганиев после выступления, передает Sputnik Азербайджан.

Участникаим концерта также были лауреаты многих международных конкурсов, в числе которых Харума Сато (Япония), Даниил Харитонов (Россия), Марина Виотти (Швейцария).