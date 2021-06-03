МТС инвестирует в цифровизацию Дона два миллиарда рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент МТС Вячеслав Николаев сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы региона, - сообщили в пресс-службе ПАО "МТС".

В рамках соглашения МТС до конца 2022 года планирует инвестировать в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей.

"Партнерские отношения Ростовской области с компанией МТС сохраняются на протяжении многих лет. За три года компания вложила в развитие цифровой экономики Дона 3,5 млрд рублей, реализовав ряд значимых проектов", - рассказал губернатор донского края Василий Голубев, цитирует его "АиФ-Ростов".

"Ростовская область имеет большой потенциал для внедрения и использования инновационных решений, и мы развивали инфраструктуру сетей МТС для того, чтобы создать базис для инновационных проектов", - отметил президент МТС Вячеслав Николаев.