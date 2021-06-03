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Депутаты от партии Саакашвили появились в Верховном совете Аджарии

Депутаты от партии Саакашвили появились в Верховном совете Аджарии

Депутаты самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" прекратили семимесячный бойкот и вошли в Верховный совет Аджарии.

В законодательном органе партию представят шесть депутатов: Это Элгуджа Багратиони, Георгий Киртадзе, Гия Абуладзе, Медея Васадзе, Мамули Сурманидзе и Леван Антадзе. Все они участвуют в сегодняшнем заседании Верховного Совета республики, на котором с отчетом выступит глава Минфина Аджарии Джаба Путкарадзе.

Напомним, что 30 мая "Единое национальное движение" завершила свой семимесячный бойкот и приступила к работе в парламенте Грузии.

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Вестник Кавказа

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