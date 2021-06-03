Глава Европейского бюро ВОЗ обратился к поэме Пушкина на ПМЭФ

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, выступая перед участниками дискуссии "Достижение национальной цели 78+: ответ на вызов пандемии" на ПМЭФ, процитировал по-русски отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина "Медный всадник".

Вначале Клюгге отметил, что из уважения к России свое выступление он начнет на русском языке.

"Символично, что эти темы включены в повестку дня форума в прекрасном городе Петербурге. Как говорил великий Пушкин в своей поэме "Медный всадник": "Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно", - цитирует директора Европейского бюро ВОЗ ТАСС.

Глава международной организации добавил, что именно с полей ПМЭФ идея о признании приоритетности общественного здоровья расходится не только по всей Европе, но и по всему миру.