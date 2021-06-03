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Газовый вор попался "на горячем" в Пятигорске

Газовый вор попался &quot;на горячем&quot; в Пятигорске

Правоохранители Пятигорска установили, что в течение нескольких месяцев местный житель незаконно пользовался газом после врезки в магистральный газопровод. Об этом проинформировали в краевом ГУ МВД России.

Ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, составил около 80 тыс рублей. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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