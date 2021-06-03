"ЛУКОЙЛ" будет разрабатывать казахстанский блок Аль-Фараби на Каспии

Российская нефтяная компания "Лукойл" планирует подписать контракт с Казахстаном по блоку Аль-Фараби, - сообщил глава компании Вагит Алекперов.

"Мы надеемся, что завтра, 4 июня, подпишем с Казахстаном один из крупнейших проектов по геологоразведке - это блок Аль-Фараби на шельфе Каспия", - сказал Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), - передает Sputnik Казахстан.

Вагит Алекперов 19-20 мая в Нур-Султане встречался с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым, обсудив с ними реализацию совместных инвестпроектов в Казахстане в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также нефтепереработки и нефтегазохимии.

В марте этого года Казахстан провел переговоры с "ЛУКОЙЛОМ" о разработке месторождения Аль-Фараби, следующий этап предполагает подписание контракта на недропользование и завершение будущей сделки между "КазМунайГазом" и "ЛУКОЙЛом" по созданию совместного предприятия с распределением долей: КМГ – 50,01%, "ЛУКОЙЛ" – 49,99%, - сообщили в Минэнерго страны.

Напомним, участок "Аль-Фараби" расположен в казахстанском секторе Каспийского моря. Глубина воды здесь составляет 150-500 м, расстояние до берега – 100-130 км, площадь участка свыше 6 тыс кв км.