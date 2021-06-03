Комиссия ВОЗ приступает к изучению данных о "Спутнике V"

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о том, что команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время находится на территории России. В скором времени начнется изучение данных о российской вакцине "Спутник V" в рамках ее сертификации, по итогам визита будет подготовлен отчет.

"Прямо сейчас наши специалисты находятся в РФ, их миссия здесь будет завершена к 4 июня. Тогда будет готов отчет с рекомендациями, которые будут приняты к сведению", - сказал он на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

Далее Клюге акцентировал внимание на том, что в отношении сертификации "Спутника V" "основания для оптимизма точно есть". "И Европейское агентство лекарственных средств, и ВОЗ изучают вакцину, что само по себе является хорошим знаком", - указал Директор Европейского регионального бюро ВОЗ.