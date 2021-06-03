Дагестан пополнил число регионов по "социальной газификации"

Дагестан вошел в число 15 пилотных регионов, в которых будет реализовываться программа Минэнерго России по ускоренной догазификации домовладений граждан без привлечения их средств.

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, в дальнейшем число регионов будет увеличено,

Далее он пояснил, что регионы для пилотной реализации "социальной газификации" отбирались в том числе по их инициативе. "Есть отбор по желанию, потому что некоторые регионы сами приезжали в министерство энергетики, просили включить их регион в качестве "пилота", - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.