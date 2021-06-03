"Идиотка": вице-спикер армянского парламента попала в неловкое положение, забыв выключить микрофон

Вице-спикер Нацсобрания Армении Лена Назарян грубо охарактеризовала независимого депутата Тагуи Товмасян, ранее входившую во фракцию правящей силы "Мой шаг", - забыв выключить микрофон, она назвала ее "идиоткой".

Как сообщает Sputnik Армения, именно такое слово вырвалось у Назарян, когда Товмасян раскритиковала власти страны за неподобающее хранение останков военнослужащих.

После выступления коллеги вице-спикер сказала во включенный микрофон "идиотка". Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях.

После публикации Товмасян потребовала извинений у представительницы правящей силы.