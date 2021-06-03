На Севере Казахстана зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции

В Северо-Казахстанской области произошло чрезвычайное происшествие: медики зафиксировали массовую вспышку кишечной инфекции в райцентре Бесколь Кызылжарского района.

В больницу с жалобами на рвоту, повышенную температуру и диарею обратилось около 130 человек, и число больных продолжает расти: врачи ставят им диагноз "неуточненная энтеровирусная инфекция".

"На сегодняшний день в адрес управления санитарно-эпидемиологического контроля Кызылжарского района поступило 105 экстренных извещений от Кызылжарской районной больницы, в которых сообщается, что жители аула Бесколь обращаются с жалобами на рвоту, повышение температуры и диарею. Мы исследовали показатели воды из домашних водопроводов и со старицы реки Ишим, где в летний период купается население", - проинформировал главный государственный санитарный врач Кызылжарского района Джангильды Ибраев, передает Sputnik Казахстан.

Вода из реки оказалась чистой, болезнетворные организмы в ней не выявлены, а вот питьевая вода из-под крана буквально кишела микробами.

По свежим данным на сегодняшний день, в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек, из них 17 детей. Состояние их стабильное, проводится лечение, - рассказали медики.