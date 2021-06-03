Часть регионов Казахстана на пять дней останется без радио и телевидения

Алматы и ряд областей Казахстана на время отключат от телерадиовещания, - сообщили в "Казтелерадио".

Отключение будет проводиться на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, а также в Алматы – здесь начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания, - пояснили в компании, передает "АиФ-Казахстан".

Работы займут не более пяти дней в месяц, - добавили в "Казтелерадио".