Республики СКФО вошли в список самых "мужских" регионов России

Самыми популярными профессиями среди самозанятых женщин являются мастер по маникюру, няня, стилист и кондитер, среди мужчин - сантехник, ремонтный работник, грузчик и электрик. Об этом заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров на сессии международного экономического форума в Петербурге.

Он отметил, что в России самозанятых женщин – 39%, мужчин – 61%, а доход, полученный женщинами, - 33%, у мужчин – 67%.

"Гендерные вопросы по поводу справедливого размера оплаты труда есть, как мне казалось сначала, но потом я посмотрел на профессии и понял, что традиционные ценности остаются даже в том, как работают у нас мужчины и женщины, потому что основная работа у женщин - это маникюр, педикюр, няня, стилист, кондитер, грумер, бухгалтер, модельер, дизайнер, репетитор, теперь мужские - ремонт автомобилей, сантехник, ремонт бытовой техники, эвакуация, буксировка, техобслуживание, грузчик, электрик", - приводит слова Егорова ТАСС.

По словам главы ФНС, в список "мужских" регионов по самозанятости вошли: Ингушетия, РСО-Алания, Дагестан, Воронежская область и Кабардино-Балкария. "Женские" регионы - это Бурятия, Забайкальский край, Алтай, Курганская область и так далее", - добавил он.