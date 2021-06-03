Баку опроверг сообщения о телах азербайджанских военных в армянских моргах

В моргах Армении нет тел военнослужащих ВС Азербайджана, такое сообщение распространили Генпрокуратура и Служба государственной безопасности АР.

Накануне в армянских СМИ появились ложные утверждения о том, что некоторые тела в армянских моргах могут якобы принадлежать азербайджанским военнослужащим.

"В связи с этим заявляем, что среди неопознанных тел в моргах при Минздраве Армении нет принадлежащих военнослужащим ВС Азербайджана", - поясняется в сообщении ведомств.

В Генпрокуратуре и СГБ уточнили, что судебно-генетическая экспертиза, в рамках которой были проведены тесты ДНК, назначенная армянскими правоохранителями, установила, что это тела военнослужащих ВС Армении.

В ведомствах заверили, что в данный момент поисковые группы, куда входят сотрудники Генпрокуратуры, Республиканской военной прокуратуры, СГБ, МЧС и Минобороны Азербайджана, ведут интенсивную деятельность по поиску и передаче родным тел пропавших без вести азербайджанских военных.