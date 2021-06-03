Главная » Новости

Алекперов: "ЛУКОЙЛ" готов вернуться в Иран

Алекперов: &quot;ЛУКОЙЛ&quot; готов вернуться в Иран

"ЛУКОЙЛ" готов вернуться в Иран после снятия санкций, - сообщил сегодня на полях Петербургского международного экономического форума президент компании Вагит Алекперов.

Также "ЛУКОЙЛ" заинтересован в участии в проекте Мансурия в Ираке: "Готовы почти все документы по проекту Мансурия. Будем рады принять участие", - сказал Алекперов, передает "Интерфакс".

Эти позиции будут включены в обновленную стратегию компании на 10 лет, которая будет утверждена в ноябре, - добавил президент "ЛУКОЙЛа".

1430 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!