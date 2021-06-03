Алекперов: "ЛУКОЙЛ" готов вернуться в Иран

"ЛУКОЙЛ" готов вернуться в Иран после снятия санкций, - сообщил сегодня на полях Петербургского международного экономического форума президент компании Вагит Алекперов.

Также "ЛУКОЙЛ" заинтересован в участии в проекте Мансурия в Ираке: "Готовы почти все документы по проекту Мансурия. Будем рады принять участие", - сказал Алекперов, передает "Интерфакс".

Эти позиции будут включены в обновленную стратегию компании на 10 лет, которая будет утверждена в ноябре, - добавил президент "ЛУКОЙЛа".