"До завершения "Северного потока-2" осталось 100 км"

Россия планирует завершить строительство газопровода "Северный поток-2" уже в этом году, выразил надежду вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, до конца 2021 года, осталось провести около 100 км. "Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, предает ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что реализация проекта поможет диверсифицировать маршруты энергоснабжения и, таким образом, послужит обеспечению энергетической безопасности Европы.