Башар Асад привился "Спутником V"
Президент Сирии Башар Асад сделал прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V", об этом рассказал посол САР в Москве Рияд Хаддад.
Он также отметил, что первая партия "Спутника V" уже поставлена в страну, ей вакцинировали врачей и первых лиц Сирии.
"Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", - приводит слова дипломата "Интерфакс".
Хаддад добавил, что не может уточнить объем партии "Спутника V", поставленной в Сирию.
Вестник Кавказа
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