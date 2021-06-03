Башар Асад привился "Спутником V"

Президент Сирии Башар Асад сделал прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V", об этом рассказал посол САР в Москве Рияд Хаддад.

Он также отметил, что первая партия "Спутника V" уже поставлена в страну, ей вакцинировали врачей и первых лиц Сирии.

"Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", - приводит слова дипломата "Интерфакс".

Хаддад добавил, что не может уточнить объем партии "Спутника V", поставленной в Сирию.