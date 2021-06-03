Канцлер Австрии назвал главную причину поддержки "Северного потока-2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о том, что Вена поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток", исходя, из экономических выгод.

В этой связи он выразил удовлетворение отказом США от санкционного давления на проект. "Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток-2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам", - сказал он, добавив, что реализация проекта поможет диверсифицировать маршруты энергоснабжения и, таким образом, послужит обеспечению энергетической безопасности Европы, передает ТАСС.